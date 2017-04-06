◎154年來降雨量次低點 台灣水情吃緊

石門水庫剩半座，阿姆坪土地公廟在枯水期露出。

水情吃緊，嘉南地區從4月5日起一階限水，氣象局預測中南部短期不會有明顯降雨，缺水早已是現在進行式！

台灣名列全球第18缺水國，去年底到今年初降雨量，創154年有記錄以來「次低點」，僅高於2015年史上最低降雨量，石門水庫蓄水量只剩半座，阿姆坪土地公廟露出，這是枯水期才有的景象，為水而戰，你準備好了嗎？

◎一年流掉3座水庫水 管線汰換需近三千億

台北市要全面汰換塑膠管線，使用不鏽鋼波狀管。

台灣水價世界倒數第三低，以平均每度9.24元計算，只贏過伊朗和模里西斯！缺水要「開源」不易，必須想辦法「節流」，台灣一年自來水管線漏水量多達三座水庫，台灣自來水公司董事長郭俊銘表示：「要把漏水率降到10%以下，管線汰換需近三千億，投入時間要20年。」

長期抗戰還是得做，台北市在2006年開始進行20年搶救漏水計畫，分區汰換老舊塑膠管，朝全面使用和東京同樣的316不鏽鋼波狀管，可大幅降低漏水率。台北市自來水處處長陳錦祥說：「挖馬路大家都不喜歡，但不做不行，11年來搶救漏水，一天省48萬噸水。」

◎水庫淤泥清不完 李鴻源:台灣能蓋水庫處全蓋滿了

台大土木系教授李鴻源指出，水庫大規模清淤不可行。

「人類會蓋水庫這技術有100年，但水庫壽命也約100年，每座水庫都面臨容積和壽命減少，這是全世界水利工程共同面臨的挑戰。」台大土木系教授李鴻源點出問題，台灣現有約50座水庫，原可蓄水80億噸，因淤積蓄水量只剩三分之二，水利署預估2030年水庫會淤掉一半。

石門水庫目前採取陸挖、抽泥、靠水力排沙，每年清除180萬立方公尺淤泥，但一場颱風又帶進上千萬立方公尺泥沙，淤泥永遠清不完！

台大土木系教授李鴻源表示：「挖一立方米泥沙成本一千元，霧社水庫和石門水庫都有一億立方米，要各花一千億新台幣，不可能做大規模清淤，台灣也沒有地方再蓋水庫。」缺水台灣想依賴水庫這單一水源，顯然行不通！

◎臨海工業區產值九千億 缺水殺傷力大

中鋼公共設施處長張家騏表示，害怕限水的話，必須更積極投入廢水回收。

農工都怕缺水！中鋼公共設施處長張家騏直言：「聽到限水，我們比誰都怕，現在全靠台水有點危險，站在分散水源的觀念，我們願意用較高價格買再生水。」高雄市水利局長蔡長展表示：「台水每天給高雄工業區約60萬噸水，民生約100萬噸，臨海工業區產值九千多億，萬一缺水停爐，損失非常大。」

中鋼是全台第一大工業用水大戶，2009年耗資5.6億元興建工業廢水純化廠，廢水回收率已達98.3%，未來目標是循環百分百。

◎極端氣候考驗 創新科技設法開拓水資源

極端氣候是全人類共同面臨的考驗，聯合國預估到2030年，全球將面臨缺水40%的危機；2050年全球用水需求提高55％。運用創新科技找尋水資源，勢在必行！「為水而戰 你準備好了嗎?」

完整內容請鎖定4月8日(六)下午1點及4月13日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)