咘咘吵著要游泳 下一秒水中漫步萌翻

賈靜雯曬出咘咘游泳萌照。(圖／翻攝自賈靜雯臉書)

咘咘游泳玩具墮，被媽媽賈靜雯虧「是想游泳還是水底漫步泡腳」。(圖／翻攝自賈靜雯臉書)

咘咘在家吵著要游泳。(圖／翻攝自賈靜雯臉書)

42歲賈靜雯上月喜迎BoBo（Bo妞）出生，現專心在坐月子調養身體，仍會在臉書分享生活照，近日她曬出咘咘一系列游泳萌照，讓大家都被她可愛模樣療癒了。

賈靜雯雖在坐月子，仍抵不過女兒咘咘的要求，帶她到室內小泳池裡游泳，雖然她一開始有些怕怕的，但到最後整個玩開，「愛到不願意離開」，只見她套著各式泳圈，在泳池裡玩水，裡面滿是玩具，讓媽媽都忍不住笑說：「妳這樣層層保護，是想游泳還是水底漫步泡腳啊」。

網友都大讚咘咘可愛又療癒，覺得她和爸爸修杰楷越來越像，並敲碗期待她和Bo妞一起露面。

(中時電子報)