屏東市開辦幸福學堂，長輩背書包上學去

屏東市公所開辦長輩幸福學堂，讓高齡者繼續舞動人生。（林和生攝）

屏東市公所開辦長輩幸福學堂，還特地裝扮小學生模樣，讓人不禁莞爾一笑。（林和生攝）

屏東市公所開辦長輩幸福學堂，邀請長者背起書包上學去。（林和生攝）

鐘聲響、開學了！面對高齡化浪潮，屏東市公所繼長輩共餐後，接續開辦幸福學堂，邀請長者背著書包上學去，期望透過課程學習，開啟人生新視野，也讓專為他們設計的共學舞台，同時扮演社區照顧的角色。

市公所社會課長楊梅秀指出，屏東縣65歲以上人口正式突破總人口數15％，長輩生活照顧已經是各級政府施政重點，然而相關政策不應只是事後補償，事前預防更顯得重要，才會透過每周定期上課，讓長輩恣意揮灑。

市長林亞莼表示，幸福學堂共分為上下兩學期，事前根據喜好調查，共開設智慧3C教學、時尚創意走秀、家庭水電簡易維修及木藝DIY等多元課程，吸引超過200人報名參加，在長輩走出戶外的同時，也能進行健康管理，降低失能失智的發生率，讓宜居城市不只是口號。

67歲楊雅琴首梯次就報名3C課程，她說自己玩手機的能力竟輸給3歲孫子，期望融入「下下一代」的生活，也縮短世代間鴻溝差距，才決定出門學習；87歲王坤寶是全班最高齡長輩，被推舉擔任班長，他笑說，不想每天待在家跟電視對看，出來上課順便交朋友，有好沒壞。

長期在社區擔任志工的26歲蕭登峰，兼任3C課程講師，面對台下阿公阿嬤，希望在wifi設置普及的公共空間，教會大家使用臉書及簡易APP，把生活更詳實記錄，更希望他們愛上「美肌」軟體，未來才會更樂於分享照片。

(中時)