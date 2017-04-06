女子跳池輕生 水太淺被淤泥困住

林內消防分隊下水救援落水的女子（遠處紅點），雖水深僅一米，但池底都是濁水溪淤泥，女子動彈不得（雲林縣消防局提供）

女子獲救上岸（雲林縣消防局提供）

一名四十六歲女子今天清晨疑似跳雲林農田水利博物館八卦池內意圖輕生，未料水深僅八十公分至一百公分，一時被淤泥卡在水中，民眾見狀報警，林內消防分隊出動七人游泳救她。

雲林縣消防局今天清晨五點五時五分獲報，林內鄉3號水門農田水利博物館八卦池中（水深約1公尺）有一女子跳入。

林內消防分隊出動1輛消防車、1輛救護車、1輛救災車及氣墊船，消防及義消人員共7人前往搶救，抵達現場後，見到女子受困於水中但無大礙。

消防人員見溺者意識清楚，無嚴重外傷，在岸上與她溝通並安撫情緒，要她注意安全，腳要站穩，不要隨便移動，現場指揮官立即組成一搜救小組攜帶救生衣下水救援。

由於該水池是農田水利會的過濾池，適逢枯水期，水深差不多一公尺深，池底滿滿濁水溪的淤泥，消防人員雖可涉水走路，但行動不方便，還是游泳過去救她。

該名女子表示肢體無力，救援人員隨即為她穿上救生衣，6時30分成功把她救援上岸，現場救護人員評估輕微失溫、肢體無力，為她保暖後送成大斗六分院就醫。

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(中時)