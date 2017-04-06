女子跳池輕生 水太淺被淤泥困住
一名四十六歲女子今天清晨疑似跳雲林農田水利博物館八卦池內意圖輕生，未料水深僅八十公分至一百公分，一時被淤泥卡在水中，民眾見狀報警，林內消防分隊出動七人游泳救她。
雲林縣消防局今天清晨五點五時五分獲報，林內鄉3號水門農田水利博物館八卦池中（水深約1公尺）有一女子跳入。
林內消防分隊出動1輛消防車、1輛救護車、1輛救災車及氣墊船，消防及義消人員共7人前往搶救，抵達現場後，見到女子受困於水中但無大礙。
消防人員見溺者意識清楚，無嚴重外傷，在岸上與她溝通並安撫情緒，要她注意安全，腳要站穩，不要隨便移動，現場指揮官立即組成一搜救小組攜帶救生衣下水救援。
由於該水池是農田水利會的過濾池，適逢枯水期，水深差不多一公尺深，池底滿滿濁水溪的淤泥，消防人員雖可涉水走路，但行動不方便，還是游泳過去救她。
該名女子表示肢體無力，救援人員隨即為她穿上救生衣，6時30分成功把她救援上岸，現場救護人員評估輕微失溫、肢體無力，為她保暖後送成大斗六分院就醫。
自殺解決不了問題，再給自己一次機會。請珍惜生命。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995（24小時）
生命線協談專線：1995
張老師專線：1980！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。