聯大副教授苗、投發表新書 談客家產業轉型之鑰

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國立聯合大學文化觀光產業學系副教授俞龍通博士，預定先於7日在苗栗縣城市規劃館2樓會議室，接著於14日在南投縣政府文化局1樓大廳，舉辦新書《從傳統創新─客家產業轉型與升級之鑰》發表會及客家產業人才培訓活動，2場次活動均安排於下午1時30分開始。

俞龍通博士長期深耕客家文化創意產業，探究客家產業從第一級產業轉型，與升級為文化創意產業的策略與經典個案，8年來已經出版過5本有關客家產業的專書。

2場發表會中，俞將暢談與分享他多年來觀察與探究客家產業轉型與升級的成功關鍵外，另邀請書中客家文創經典業者來親身分享轉型與升級的心路歷程，堪稱一場難得的知識饗宴。

(中時)