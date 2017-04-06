聯大副教授苗、投發表新書 談客家產業轉型之鑰
國立聯合大學文化觀光產業學系副教授俞龍通博士，預定先於7日在苗栗縣城市規劃館2樓會議室，接著於14日在南投縣政府文化局1樓大廳，舉辦新書《從傳統創新─客家產業轉型與升級之鑰》發表會及客家產業人才培訓活動，2場次活動均安排於下午1時30分開始。
俞龍通博士長期深耕客家文化創意產業，探究客家產業從第一級產業轉型，與升級為文化創意產業的策略與經典個案，8年來已經出版過5本有關客家產業的專書。
2場發表會中，俞將暢談與分享他多年來觀察與探究客家產業轉型與升級的成功關鍵外，另邀請書中客家文創經典業者來親身分享轉型與升級的心路歷程，堪稱一場難得的知識饗宴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。