驚人巨蟒？蛇木形如其名！
南投縣水里鄉新興村幽暗樹林中，1條長5、6公尺、長滿鱗片的「巨蛇」橫躺路旁，把登山客給嚇著！原來，那是俗稱為蛇木的筆筒樹枯莖。專家說，乍見真的會楞住，莖幹上酷似爬蟲鱗片的東西，其實是葉痕，為老葉脫落後所形成。
日月潭導覽解說暨交流協會理事長李秀霞表示，筆筒樹在日月潭分布普遍，與台灣桫欏同為最常見的大型樹蕨，平均高度5、6公尺，最高的可以長到10多公尺。它們常矗立在水氣較為潮溼的山谷間，樹形相當優美。
日月潭地區民眾習慣把樹蕨稱作「山大人」，筆筒樹莖幹顏色較淡，俗稱白山大人，因老葉脫落後留下的葉痕酷似蛇鱗，所以亦稱「蛇木」；台灣桫欏莖幹色黑材質適合用於園藝，俗稱黑山大人，因老葉宿存不脫落，常下垂環繞形成「樹裙」。依據上述特徵，筆筒樹與台灣桫欏，其實並不難區分。
近年樹蕨因菌核病肆虐，北部地區腐心枯萎情況嚴重，南投山區也受影響；水里這棵倒臥的蛇木枯莖，或與疫情有關，因葉痕特殊酷似蛇鱗，猛然瞥見還真會讓人嚇一大跳。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。