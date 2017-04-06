驚人巨蟒？蛇木形如其名！

筆筒樹（蛇木）枯莖倒臥路旁，讓路過山友嚇一大跳。（沈揮勝攝）

筆筒樹（蛇木）莖幹，直徑逾20公分，換是真的蛇，足以把人嚇傻。（沈揮勝攝）

筆筒樹的活株外形優美，高可達15公尺。（沈揮勝攝）

筆筒樹（蛇木）枯莖倒臥路旁，讓路過山友嚇一大跳。（沈揮勝攝）

南投縣水里鄉新興村幽暗樹林中，1條長5、6公尺、長滿鱗片的「巨蛇」橫躺路旁，把登山客給嚇著！原來，那是俗稱為蛇木的筆筒樹枯莖。專家說，乍見真的會楞住，莖幹上酷似爬蟲鱗片的東西，其實是葉痕，為老葉脫落後所形成。

日月潭導覽解說暨交流協會理事長李秀霞表示，筆筒樹在日月潭分布普遍，與台灣桫欏同為最常見的大型樹蕨，平均高度5、6公尺，最高的可以長到10多公尺。它們常矗立在水氣較為潮溼的山谷間，樹形相當優美。

日月潭地區民眾習慣把樹蕨稱作「山大人」，筆筒樹莖幹顏色較淡，俗稱白山大人，因老葉脫落後留下的葉痕酷似蛇鱗，所以亦稱「蛇木」；台灣桫欏莖幹色黑材質適合用於園藝，俗稱黑山大人，因老葉宿存不脫落，常下垂環繞形成「樹裙」。依據上述特徵，筆筒樹與台灣桫欏，其實並不難區分。

近年樹蕨因菌核病肆虐，北部地區腐心枯萎情況嚴重，南投山區也受影響；水里這棵倒臥的蛇木枯莖，或與疫情有關，因葉痕特殊酷似蛇鱗，猛然瞥見還真會讓人嚇一大跳。

(中時)