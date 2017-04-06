軍中毒品泛濫 高檢署今召集國防部 檢方開會研議
清泉崗基地爆發毒品案，引發民眾對毒品入侵軍中的疑慮，台灣高檢署針對防範毒品流竄軍中問題，今天上午邀集台中、桃園等地檢署檢察長、國防部政戰局、法律司、軍法局及憲兵單位開會研商，結議將由國防部與各地檢察機關、檢驗單位建立毒品案件聯繫通報、預警機制，強化軍中與檢方及司法警察的查緝網絡。
高檢署檢察長王添盛說，未來檢察官進入營區協助從事反毒宣導，也請國防部與檢警調、海巡、海關等單位，針對強化營外毒品案件，建立有效溯源查緝網絡。
王添盛說，去年高檢署指示各地檢警調針對社區販毒網，展開三波大掃蕩，今年迄今則針對校園毒品案件，執行兩波查緝，其中第二波查緝行動，為期15天，共搜索902處、查緝販毒藥頭616人，其中少年藥頭有54人，總計聲押224人，查獲吸毒者2806人，少年吸毒者有81人。
另破獲校園毒品案75案、98人，查扣各級毒品1 .87公噸，破獲重大走私案4起、安毒工廠1處、K毒工廠1處、新興毒品混裝處所2處、大麻栽種場所8處，查扣犯罪的漁船、運毒車輛，及贓款300多萬元。
高檢署緝毒檢察官王捷拓強調，新興毒品具有危險性高、不特定性、來源多元及鑑定問題，導致查緝困難，且校園毒品案因少年犯依法送少年法庭，因此檢方將與少年法庭，建立聯絡及通報管道。
這波查緝行動是以桃園地檢署查獲551公斤、市 5.5億元的K他命毒品，成果最為卓著，因此王添盛今天特別致贈水果禮盒給桃園地檢署檢察長彭坤業、主任檢察官游儒倡、承辦毒品案的檢察官林育駿，慰勞其辛勞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。