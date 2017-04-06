軍中毒品泛濫 高檢署今召集國防部、檢方開會研議

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高檢署檢察長王添盛(左一)今天致贈水果禮盒給桃園地檢署檢察長彭坤業(左四)、主任檢察官游儒倡(左三)、承辦毒品案的檢察官林育駿(左二)，慰勞其辛勞。

清泉崗基地爆發毒品案，引發民眾對毒品入侵軍中的疑慮，台灣高檢署針對防範毒品流竄軍中問題，今天上午邀集台中、桃園等地檢署檢察長、國防部政戰局、法律司、軍法局及憲兵單位開會研商，結議將由國防部與各地檢察機關、檢驗單位建立毒品案件聯繫通報、預警機制，強化軍中與檢方及司法警察的查緝網絡。

高檢署檢察長王添盛說，未來檢察官進入營區協助從事反毒宣導，也請國防部與檢警調、海巡、海關等單位，針對強化營外毒品案件，建立有效溯源查緝網絡。

王添盛說，去年高檢署指示各地檢警調針對社區販毒網，展開三波大掃蕩，今年迄今則針對校園毒品案件，執行兩波查緝，其中第二波查緝行動，為期15天，共搜索902處、查緝販毒藥頭616人，其中少年藥頭有54人，總計聲押224人，查獲吸毒者2806人，少年吸毒者有81人。

另破獲校園毒品案75案、98人，查扣各級毒品1 .87公噸，破獲重大走私案4起、安毒工廠1處、K毒工廠1處、新興毒品混裝處所2處、大麻栽種場所8處，查扣犯罪的漁船、運毒車輛，及贓款300多萬元。

高檢署緝毒檢察官王捷拓強調，新興毒品具有危險性高、不特定性、來源多元及鑑定問題，導致查緝困難，且校園毒品案因少年犯依法送少年法庭，因此檢方將與少年法庭，建立聯絡及通報管道。

這波查緝行動是以桃園地檢署查獲551公斤、市 5.5億元的K他命毒品，成果最為卓著，因此王添盛今天特別致贈水果禮盒給桃園地檢署檢察長彭坤業、主任檢察官游儒倡、承辦毒品案的檢察官林育駿，慰勞其辛勞。

(中時)