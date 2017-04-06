排球》赴日第一人 陳建禎有望加盟V-LEAGUE

中華男排隊長陳建禎有望加盟日本V-LEAGUE大分三好隊。(報系資料照)

結束中國聯賽2016-17賽季的「黑狗」陳建禎，已於上個月底返台，短暫休息過後，將於9日搭機前往日本福岡，參加V-LEAGUE大分三好隊提出的試訓邀約，為期一個月，只要通過試訓，陳建禎有望成為首位加入日本V-LEAGUE的台灣男排選手。

大分三好是上季V-LEAGUE二級(挑戰聯賽)冠軍，但最終未能通過升級賽的測試，新季續從二級出發，不過大分三好早從2011年就開始關注陳建禎，也曾來台移地訓練，跟當時陳建禎所屬的美津濃隊進行了多場友誼賽，礙於學業和兵役問題，雙方沒有進一步發展。

近年大分三好在一、二級徘徊，加上陳建禎在中國聯賽繳出漂亮成績單，球團認為時機成熟，希望能網羅這位好手，幫助球隊再次重返一級舞台。今年2月，大分三好展現十足誠意，包括總教練、助理教練、管理與訓練員，親自抵台和陳建禎見面，更提出試訓邀約。

對陳建禎來說，到日本打球一直是他長久以來的目標，現在能有機會實現，心情非常興奮，並期許用最好的表現為試訓留下美好結果。

(中時電子報)