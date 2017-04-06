禁藥檢測未過 又有三面奧運獎牌被沒收

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國際奧會在今年對2008北京和2012年倫敦這兩屆奧運會的所有樣本進行了複檢。(圖/ www.iwf.ne)

國際奧會(IOC)在經過最新一批禁藥檢測結果出爐後，兩位2008年北京奧運摔角選手以及1位2012年倫敦奧運舉重選手被驗出陽性反應，決定取消3人的奧運獎牌。

現年36歲的烏克蘭費多里申在北京奧運的男子自由式角力55-60公斤級獲得銀牌，但在重新檢驗後被取消了。

在京奧男子自由式角力96公斤以上級奪得金牌的烏茲別克選手塔伊馬佐夫，也未能躲過世界禁藥組織(WDA)的重新查驗，不但金牌被追回，個人榮譽也蕩然無存。

至於在倫奧女子舉重以總和237公斤拿下63公斤級銀牌的俄羅斯選手絲威蘭娜，同樣必須痛失獎牌，加拿大克莉絲緹娜得以遞補獲銀。

IOC重申複檢北京奧運與倫敦奧運主要因素是要抓出違紀使用禁藥的運動員，同時也將成立紀律委員會，誓言要讓奧運殿堂不再染黑。

(中時電子報)