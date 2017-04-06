核二裝載池改建過關 6月上旬加入供電

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核二廠1號機去年大修燃料池爆滿停轉，台電因此提出「裝載池改裝案」申請案，今日原能會通過「裝載池改裝案」，最快下周動工，預計台電可以在2個月趕工裝填新的燃料棒，6月中下旬可完工加入夏天供電行列。

台電發言人林德福指出，「裝載池改裝案」通過後，核二廠1號機可在今夏恢復運轉，屆時將可提供裝置容量100萬瓩供電，核二廠1號機更可多運轉3年，預期可以有效紓解供電壓力。

核二廠1號機去年11月30日停機解聯歲修，但因燃料池已池滿，應退出180束燃料棒無處可放，台電向原能會申請延伸格架的「裝載池改裝案」增加燃料棒擺放空間，預計可多放440束燃料棒。

原能會聘請核工、結構、材料、熱流、輻防等相關領域學者專家11人合組專案審查小組，經近8個月的審核後，同意台電改建案。

(工商)