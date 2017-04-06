46歲廖慧珍街邊拾荒 遭路人側目內傷

廖慧珍在片中演拾荒婦。（圖／中視提供）

廖慧珍、藍葦華飾演到台北討生活的一家人。（圖／中視提供）

46歲女星廖慧珍是許多知名戲劇中的甘草人物，20年前她以《愛情來了》奪下金馬獎最佳女配角，近日與藍葦華等人合作全新電視電影《TMD天堂》，她為此挑戰扮演拾荒婦，回憶有一場戲在街頭拍攝時，劇組特地用了隱藏鏡頭，沒想到她的扮相引來不少路人歧視、側目，使廖慧珍好受傷。

廖慧珍和藍葦華在《TMD天堂》飾演前往台北打拼的一家人，卻因忽然失蹤被誤解是去自殺，引來政府與鄰居關注，而廖慧珍在片中飾演撿拾荒維生的婦人，一天劇組到板橋拍片，請化妝成拾荒婦的廖慧珍在路上隨意行走，並用隱藏攝影機拍攝。

廖慧珍說，因路人不知道在拍戲，看到廖慧珍的打扮竟紛紛露出了嫌棄表情，不僅刻意閃躲，與部分路人距離較近時，對方還會嚇到，使她感受到人情冷暖，雖因此內傷，但因相當融入情境也更加入戲。

藍葦華感慨說：「以前常常接演中下階層的角色，但在看這種親子關係影片都不會有太大的感覺，最多就是感動，這幾年結婚後就特別有感受，所以看到這劇本才會特別想來拍！」而廖慧珍笑回：「藍葦華很適合演中下階層的角色，本身給人感覺就很像犀利哥啊！毫無違和感，所以為了融入妻子這個角色，還會在旁觀察他的姿勢和動作來模仿」。

《TMD天堂》將在4月21日(五)晚上十點於中視播出。

(中時電子報)