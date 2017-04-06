原能會通過核二廠燃料貯存案 夏季備轉容量增3％

原能會今日通過審查，同意台電的核二廠護箱裝載池改為用過燃料貯存空間一案，核二廠1號機將因有更多用過燃料貯存空間而恢復運作。台電表示，預期核二廠1號機能在今年夏天加入發電，提供100萬瓩的發電量，換算成夏季備載容量則為3％，為供電吃緊的夏季提供幫助。

原能會表示，去年8月18日接獲台電公司提出申請，要將核二廠護箱裝載池改為440束的用過燃料貯存空間。經過聘請了核工、結構、材料、熱流、輻防等相關領域學者專家11人，與原能會組成專案審查小組，就台電公司所提安全分析報告與台電公司對審查意見所提出之補充說明及報告修訂內容進行嚴格審查。

原能會指出，台電公司已就核二廠護箱裝載池改為用過燃料貯存空間所涉及之臨界安全、燃料池冷卻能力、結構材料與耐震、輻射安全與放射性廢棄物處理、異常事故之評估、吊運施工作業安全與未來復原作業，以及中子吸收板能力監測作業、終期安全分析報告與運轉技術規範配合修訂內容，也針對日本福島事故後改善案的適用性評估等項，提出適當評估與說明，經審查委員審閱同意，今日正式核定同意本申請案。

台電發言人林德福表示，核二廠1號機燃料池空間已滿，自去年11月30日開始大修就暫停發電，需等待原能會通過護箱裝載池案，讓用過燃料有貯存空間，才能繼續運轉。此次原能會通過審查後，多出440束用過燃料的貯存空間，可讓核二廠1號機多運轉3年，可提供100萬瓩的發電量，以夏季用電換算，約可提供3％的備載容量。

林德福指出，台電需等正式收到原能會的通知後才能動工，工程需耗時2個月，對於核二廠1號機趕在今年夏季7月前開始供電，他抱持「審慎樂觀」的態度。原能會強調，後續台電公司開始施工及進行測試驗證時，原能會也將適時執行現場查證，以確認台電公司各項作業均確依承諾執行並能符合安全標準。

(中時)