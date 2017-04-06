川普安倍通話 稱北韓射彈為重大威脅

共同社6日報導，日本首相安倍晉三和美國總統川普6日早晨就北韓發射飛彈舉行電話會談，雙方一致認為這是危險的挑釁行為，對安全保障構成重大威脅，同意包括南韓在內3國開展緊密合作。川普表示，將百分之百支持同盟國日本，關於對北韓政策他強調所有的選項都擺在桌面上。將動用最大限度的軍事力量保衛包括日韓在內的同盟國。

美國時間6日至7日川普將與大陸國家主席習近平舉行會談，在此之前日美兩國領袖就嚴厲應對北韓做出了明確表態。

此次通話應日方要求舉行，持續約35分鐘。安倍及官房副長官萩生田光一在官邸透露上述消息。安倍在會談後表示雙方非常深入地交換了意見，並稱希望與以美國為首的國際社會合作，加強應對北韓問題。

兩國領袖確認在北韓問題上中國的作用很重要，並一致認為中國基於聯合國安理會制裁決議的暫停從北韓進口煤炭的措施不夠充分。安倍並就即將舉行的美中領袖會談指出，日本關注中國如何應對北韓問題。

(旺報)