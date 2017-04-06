「好想對你說…」母親節向植物人說愛
70歲的阿絨奶奶7年前中風，成了植物人，住進創世基金會台北院內，女兒每周都前來探視，母女情深，令人動容。母親節將至，創世提前慶祝辦理「好想對你說」活動，今天由阿絨女兒朗讀親手寫的卡片，讓媽媽感受溫暖。
創世表示，阿絨奶奶7年前中風而成為植物人，目前住在創世基金會台北植物人安養院內，她的女兒每個周末都會到院，親自幫媽媽洗澡，母女情深，讓護理人員動容。她的女兒與孫子今天並親手寫了卡片，祝福阿絨母親節快樂。
阿絨的女兒卓小姐回憶，媽媽獨力扶養3兄妹長大，雖然身為職業婦女，仍堅持每天早起、為子女準備早餐，每天的開始都注入滿滿母愛。
她感慨，母親節將至，許多家庭計畫外出旅遊或吃大餐，而媽媽是典型傳統婦女，省吃儉用全為子女著想，往年小孩準備蛋糕、買衣服送給媽媽，希望等長大有能力後帶媽媽出國玩，「但現在卻再也沒辦法實現這個夢想了。」
卓小姐今天朗讀手寫卡片，表達對媽媽的愛與感謝，也餵媽媽試飲山頂牧場滴雞精，為健康加分；並與創世基金會台北院長張家綺共同寫下「祝所有植物人平安健康、母親節快樂」，希望所有植物人家庭都能感受母親節溫情。
「愛要及時說出口。」創世指出，植物人雖然無法行動、言語，但仍有思考、情緒，家人陪伴是關鍵，對他們說的每句話語都聽得見，希望更多人願意關心、幫助植物人家庭。
張家綺表示，創世基金會於母親節前夕舉辦「好想對你說」活動，邀社會大眾藉機向辛苦的母親表達心中的感謝，捐助500元支持創世植物人雙軌服務，即可代送母親節卡片給家人，或給予植物人家庭鼓勵；5月16日另將舉行「慈母祈福法會」，幫助更多植物人家庭，也祝福媽媽平安健康。
(中時)
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