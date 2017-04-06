NASA太空殖民計畫競賽 明道奪亞軍

明道中學學生團隊參加NASA太空殖民計畫競賽，今年蟬聯亞軍，師生相當興奮。（林欣儀翻攝）

由美國太空總署與美國太空協會舉辦的「中學生太空殖民計畫競賽」，成績日前公布，明道中學國際部12年級共15名學生組成的團隊，以科技與人文結合為主軸、規畫的太空殖民構想，書寫成厚達89頁計畫書，打敗來自世界2千件作品，摘下團體組亞軍。

競賽團隊的團長楊恩冕指出，團隊規畫的太空殖民計畫是從火箭升空到殖民基地，進行一系列流程構思，結合設計力學、動力推進、複合運輸、維生系統、人文因素等面向，獲得美國太空總署（NASA）及美國太空協會（NSS）肯定。

團隊學生表示，構思計畫時採取科技、人文並行，在科技面上，不僅考慮傳統火箭發射時高溫氧化的維修問題，改以帶電氣體產生的反作用力原理設計離子火箭，更打造重力分層的自旋太空站，模擬地球標準重力環境，提供不同的生活環境與科學實驗條件；人文部分則引入政經概念，結合資本、社會主義，為太空站的能源、農業、人口政策、社會福利建立完整的運行結構。

指導老師翁仲賢強調，該團隊去年4月成軍，先針對各年度得獎計畫做探勘，分析每項計畫、累積文獻資料，並奠定科學論文寫作基礎，之後成員各司其職、共同完成一項計畫，常留校討論至晚間、回家繼續努力到半夜，努力終於有成果。

(中時)