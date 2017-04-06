北韓射彈 美韓大規模聯合火力演習

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韓聯社6日報導，南韓國防部6日表示，旨在提升反擊北韓挑釁能力的韓美聯合軍演「2017綜合火力剿敵演習」將從本月13日起正式啓動。韓美兩軍最尖端武器將參演，突顯嚴懲北韓挑釁的堅定意志。

綜合火力剿敵演習始於1977年6月，至今共實施了8次。此次演習自2015年8月以後時隔1年8個月再次舉行，分別將於本月13日、21日和26日舉行。

此次韓美兩軍48個部隊的2千名官兵將參加演習。韓軍將派遣阿帕契直升機、K2戰車、K21裝甲車、F-15K戰鬥機等尖端武器參演，美軍則將派出布雷德利戰車、阿帕契直升機、A-10攻擊機等參演。

由於演習向普通民眾公開，預計國內外相關人士、外國駐韓武官、市民、學生等2千多人將參觀演習。南韓國防部表示，此次演習能向世人展現韓美強大的作戰能力。

(旺報)