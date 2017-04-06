高市人口成長緩慢 警察局鼓勵警員遷戶口

臉書粉絲專頁《靠北警察》今(6)凌晨有人po出一張高雄市警局湖內分局交辦單，主旨提到，高雄市設籍人口成長緩慢，市長非常關心，鼓勵市府各局、處同仁，能將戶籍遷入高雄市，也希望警察局鼓勵各單位柔性輔導同仁們踴躍遷戶籍；無法遷戶籍到高雄市的同仁須填表回傳說明原因。

交辦單曝光引發議論，湖內分局副局長顏證文受訪時強調，絕對沒有強迫的意思，他說，湖內分局位居北高雄，現約260餘名警察，但其中91人、約4成多，不是高雄市民，而從台南市調來任職，因此，此交辦單是在探詢、鼓勵，並非是具有強制性的公文。

顏證文說，他2015年從桃園調來高雄，發覺高雄市政府非常照顧警察，不但加班費給得夠，連裝備、服裝也都是乾乾淨淨，備感受重視，也更加努力回饋做好治安。

他說，對於市政走向，警察局盡全力配合，貢獻一點小小心力，況且高雄好山好水，也是國際公認移居幸福城市，他已提出申請準備入籍高雄市，目前也有部分同仁正考慮中，至於分局長陳杏結則於上周把戶籍遷入。

但po文一出，網友留言酸說「幸福城市怎麼會沒人要住，一定是KMT的陰謀」、「高雄就是狂」、；也有人說「高雄市政府管很大」、「擾民、違憲、妨害他人遷徙自由」。

市府回應，市長並未特別指示，不過長期來高市府都公開宣示鼓勵移居高雄，且對外縣市移入的市民，給予最高每個月1萬元移居津貼；至於公務員入籍，高雄市也採鼓勵的態度但不強制。

(中時)