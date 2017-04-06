外貿協會招考行銷數據工程等人才

中華民國對外貿易發展協會將於今年5月20日招考新進人員，4月6日起開放簡章下載，報名日期自4月10日起至5月2日止。貿協積極延攬新世代人才，今年預計錄取名額將增至36名，類別涵蓋國際市場行銷、資訊數據及工程類等，期待注入年輕世代的創新能量，帶領業者勇闖世界、助攻海外市場。

今年預計招考類別除了要檢附多益或英檢成績的國際市場行銷、商情研究、宣傳編譯、資訊專案管理、數據工程、資通訊安全及財務會計等類別外，還包括免附英檢成績的建築土木、機電維護、冷凍空調等工程類，筆試科目包括「專業科目」、「中英文測驗」及「問題分析與解決能力」。相關甄試簡章公布在台灣金融研訓院網站「中華民國對外貿易發展協會專區」供下載，考生亦可上外貿協會網站「焦點消息」查詢。

貿協全球廣設60個海外據點，業務多元、富挑戰性，每年招考均吸引不少有志服務廠商、從事貿易推廣工作的人士前來報考。任職1年多、目前在行銷專案處負責台灣精品推廣業務的汪戊安表示，當初為累積跨領域經驗轉換跑道到外貿協會，1年多來與廠商的第一線接觸及台灣精品的海外行銷活動實戰經驗，不但拓視野，更開眼界！

而任職於行政業務處公共關係組的陳昱均則說，外貿協會願意給新人舞台，在現職工作近3年，不僅磨練了與國際媒體應對的挑戰，內部辦理的司儀訓練也讓她有機會激發潛能，展現才華。

貿協是經濟部結合民間工商團體設立之公益性財團法人，成立宗旨為協助業者拓展對外貿易，業務內容包含開拓海外貿易市場、行銷台灣精品與品牌、推廣服務業貿易、辦理台北國際展會、培訓國際企業人才、提供網路行銷、市場研究資訊等服務；例如全球矚目的台北國際電腦展、象徵台灣品牌最高榮譽的台灣精品獎等，均為貿協執行之專案。

貿協配合政府政策，積極規劃執行各項拓展歐美日、新興及新南向市場活動，並與時俱進掌握全球市場脈動不斷創新拓銷作法，協助廠商爭取海外訂單。貿協為延攬優秀人才，近年持續招募新血，各類人才均有絕佳表現機會，且薪資福利、升遷制度透明完善，歡迎對貿易推廣工作有抱負及熱情的人士投入服務廠商的行列。

(工商)