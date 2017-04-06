台大虎科大共同建置農業檢驗平台
虎尾科技大學上午與台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處簽訂合作意願書，約定互享資源，共同建置農業生技檢驗平台、研發申請資源與計畫、開設規畫課程及編纂教材，以及提供雙方學生實習場域或參與計畫。
虎科大校長覺文郁及台大實驗林處長蔡明哲事前率隊拜會對方，並多次開會，積極探討雙方可合作項目及研究議題。
蔡明哲表示，虎科大有許多優秀研究技術如山區資源調查、林業監測等無人巡守機械及農機設備研發技術、產品包裝設計…等，非常符合台大實驗林營運所需，而台大實驗林亦有多處教育及森林園區可提供虎科大師生進行相關研究及實習，雙方合作可各取所長互蒙其利。
覺文郁說，台大實驗林雖隸屬於台灣大學，但因其所處地理位置與該校更接近，該校除可提供研究技術支援外，亦非常歡迎台大實驗林優秀研究員以業師的身分，至該校協同教學或兼課，雙方可連結合作項目更甚於台灣大學，可以用結親來形容雙方目前合作的緊密關係。
(中時)
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