大同盃全國調酒大賽亞餐再奪金

大同盃全國調酒大賽亞餐，勇奪一金、一銀、一銅及五佳作，表現優異，得獎學生今返校獻獎。（黃文博翻攝）

亞洲餐旅學校花式調酒社學生參加由大同技術學院及中華民國國際調酒協會主辦的二○一七第八屆大同盃全國調酒大賽，在六百多位參賽者中，勇奪一金、一銀、一銅及五佳作，表現優異，得獎學生今返校獻獎，將榮耀分享全校師生。

開幕時，國際調酒協會亞太區會長郭朝坤致詞表示，大同盃全國調酒大賽之目的希藉由比賽促進餐飲相關科系之高中職師生「花 式調酒」及「傳統調酒」技術與表演藝術之交流，以提昇我國餐飲業的服務品質。2017年全國的調酒比賽就從「大同盃」開始起跑，六百多位參賽選手藉由比賽中的競爭與交流，能為我們創造出更多的台灣之光，未來在國際比賽中發光發熱。

亞餐校長書國範表示，花式調酒社是該校表現相當傑出的社團之，曾在全國調酒比賽屢獲佳績，今年因三年級學長姐另有任務，僅由一、二年級選手代表參賽，仍然勇奪一金、一銀、一銅及五佳作，仍獲得優異的成績。其中二年級黃中煒同學繼去年榮獲金爵獎全國調酒傳統組冠軍後，再度奪得冠軍，已成「雙冠王」了，一年級王堂愷與劉晏慈分別榮獲一年級潛力組亞軍與季軍，許渝鉉、胡宇宏榮獲傳統組佳作、蘇怡菱、鄭承凱與楊書婷則榮獲花式組佳作，其中有五位選手都是一年級學生，練習僅短短數月，初試啼聲就有如此優異表現，實屬難得。

調酒社指導老師袁明琦說，花式調酒社在亞餐是一個充滿溫暖大家庭，許多畢業多年的學長姊也都會回來將技術與經驗傳承給學弟妹，很多學生進入調酒社後，自然而然就陷入調酒技藝的學習領域中，中午午休、放學後或是放假日都會主動到調酒教室或學校對面三角公園的草地上，反覆練習教練所教的每一個動作，手臂常常被瓶子砸到疼痛淤青，但他們從不放棄，也因為有這樣的堅持與努力，調酒社每年代表學校參加全國性的調酒比賽都獲得優異的成績。她更指出，技職教育優勢就在於能讓孩子「適性學習」，孩子只要能找到正確學習方向，便能培養務實致用的謀生技能，開創未來就業的藍天。

(中時)