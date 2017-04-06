玖壹壹春風親上火線駁教唆毆人「刺青就是黑社會嗎？」

春風今現身澄清教唆毆人事件。（圖／翻攝自中時電子報臉書）

春風提供報案三聯單與驗傷診斷書。（圖／ 記者廖映翔攝）

謝姓男子先前現身，指控遭春風叫小弟打傷。（圖／鐘武達攝）

春風今現身，說明教唆毆人事件。（圖／中時資料照片）

玖壹壹團長春風涉入教唆毆人案件，今(6日)下午他在經紀人、助理等人陪同下現身澄清，經紀人氣憤春風被沉重冠上「黑道」，並無奈說：「刺青就是黑社會嗎？」強調春風並沒有作奸犯科，或許春風年少輕狂，不過現在「我們在做正面的事情」。

對於被捲入教唆毆人事件，經紀人表示，當天春風在台北拍宣傳照，知道發生事情後，身邊的助理便陪同去處理事情，並非黑道，春風家人已對此提告，目前已進入法律程序。

經紀人說，春風父親因這起事故被劃傷，目前正在養傷，希望事情早日落幕，至於春風弟弟當下會反擊謝男是人之常情，無法眼睜睜看著謝男傷害父親，經紀人更澄清，報案的並非謝男，而是春風家人，若有必要他們可出示報案三聯單證明。

春風強調，他很有誠意要解決這件事情，回憶當下：「我還扶他耶」表示願意和解、希望事件到此為止，強調沒有當面互嗆，春風面露無奈說：「誰會沒事跟人家說我是黑社會」。

針對被玖壹壹團長春風教唆毆人事件，謝姓男子稍早現身秀出傷口，稱頭部被縫4針、右手縫4針，左邊腹部和左腿有瘀青，看來怵目驚心，他還原當晚到春風父親家，是為了替姑姑討53萬元會錢，卻莫名慘遭毆打。

謝姓男子駁斥春風先前聲明，指他後來被警方送醫，春風後腳趕到並非為了探視，而是加碼嗆謝男：「有台中黑道會找你，怎麼敢跟我爸討債！」至於春風批他帶刀討債，謝男說明自己是一人上門，絕沒帶刀，也沒打電話恐嚇對方，要求對方去調通聯記錄，早日讓真相大白。

不過彰化縣警芳苑分局偵查隊長卓志昌說，4日晚間11點多謝男到春風家追討債務時，持農用砍刀，當時春風的父親、弟弟和堂哥3人正好從外面返家，雙方一言不合相互攻擊，謝男持刀砍傷春風父親的右手食指，春風的弟弟及堂哥則持棍棒回擊，事後互控傷害，謝男與春風的弟弟及堂哥3人均依傷害罪嫌偵辦，讓整起事件呈現羅生門。

(中時電子報)