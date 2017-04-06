圓護理夢 弘光科大學士後護理系夯
中南部唯一開辦學士後護理系的弘光科大，吸引大學非相關科系畢業生及職場人士青睞，一年級學生堪稱「臥虎藏龍」，有曾任F16戰機維修的種子教官，也有資深飯店接待員，他們說：「活到老學到老，幫自己圓護理夢，有心都不嫌太晚！」
原本專門維修F16戰機、38歲學生李至善，還曾赴美受訓擔任維修種子教官，退伍後到非洲工作8年，擔任老闆特助，負責採購、人事行政工作，在非洲看到醫療團隊進駐，深深被醫護人員無國界之愛感動，興起就讀後護系的念頭。
56歲黃榮彬在五星級飯店擔任接待員長達20年，去年同學重病住院，受醫護人員照顧，過程都看在心裡，深深被感動，加上自己家人生病需要被照顧，毫不考慮報名重回校園念書，由於屆臨退休年紀，同事規勸不要念書了，不過，他堅決一定要讀護理。
年過40的楊絲涵在失智症專區擔任社工5年，她說，念書是自己選擇的路，所以會更認真，上課錄音、勤作筆記，下課與同學分組討論，不懂就問老師，「學習永遠都不嫌晚，看有沒有心努力，期望在學以致用下，未來給長者更好的照護品質。」
後護系主任李薇莉表示，學士後護理系在104年獲得教育部核准設立，105學年度首次招生，一年級學生除了計畫中年轉業重拾書本，也有很多大學非就讀護理相關科系，畢業後想要學第二專長再來念書的青年。106學年度後護系招生，修業期限以二年半為原則，歡迎有興趣者報考，報名日期即起至5月19日。
(中時)
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