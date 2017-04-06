浪漫桐花婚禮 兩岸88對新人報名

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桐花婚禮記者會，最萌的貓貍喵以情侶造型亮相，營造歡樂和喜氣。（陳慶居攝）

今年首度搭配桐花婚禮，舉辦「桐」樂會，邀同窗、同袍相約苗栗找回憶。（陳慶居攝）

苗栗縣政府為桐花婚禮新人準備6大幸福好禮，都相當實用。（陳慶居攝）

縣長徐耀昌帶領鄉鎮市長和代表，提前為桐花祭宣傳。（陳慶居攝）

國內最浪漫的桐花婚禮預定5月7日在五月雪紛飛的季節舉行，今年有大陸武漢36對新人參加，名額受到壓縮，可預期一開放報名又是秒殺額滿，縣長徐耀昌6日宣布加碼16對給縣籍新人。本籍新人除可獲縣府6大幸福好禮外，糕餅業者也加碼送苗栗麻糬，給小倆口更甜蜜。

今年首次配合桐花婚禮舉辦「桐樂會」，廣邀全國「桐」學乘坐時光機回到學生時代，喚醒同窗友誼，會場將安排民歌演唱會，搭配美食、遊憩及特色攤商，相約苗栗找回「桐窗」記憶。

文化觀光局長林彥甫指出，今年桐花婚禮原安排72對新人，武漢和本國籍各36對，其中18對讓縣籍新人優先報名，經縣長加碼16對後，縣籍新人增至34對。預定9至11日上午9至12時受理現場報名，外縣市名額維持18對。

號召全國同學、同袍參加的「桐樂會」，則於15日上午9時開放Accupass活動通網路報名，原則10人為1組、收費2000元。

文觀局上午也為各鄉鎮市桐花祭系列活動作預告，歡迎遊客到苗栗欣賞浪漫的五月雪。

(中時)