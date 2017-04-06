睡醒後手臂不舉是中風？ 醫：右側橈神經麻痺
一覺睡醒後發現手腳麻痺，是中風前兆嗎？苗栗縣苑裡李綜合醫院接獲39歲男性病患慌張到診間求診，「醫生，我右手突然間舉不起來，是不是中風？」神經內科林念穎醫師檢查後，患者只有手部下垂及手指頭無法伸張開症狀，臉部沒有歪斜也沒有頭痛或頭暈，診斷為右側橈神經麻痺，服用消炎止痛藥可改善神經壓迫的腫脹情形。
神經內科醫師林念穎表示，橈神經麻痺經常發生在喝醉酒或吃安眠藥深睡後，一覺醒來發現一隻手垂下來，手指頭及手腕無法抬起，通常是因為維持同個姿勢太久沒移動，使橈神經受到壓迫。
橈神經麻痺又被稱為週末夜麻痺或蜜月麻痺，因國外青少年時常在週末夜狂歡後發生稱之，另外新婚夫妻渡蜜月擁抱入睡，妻子將頭枕靠在丈夫手臂上休息，容易造成丈夫手臂的橈神經受到壓迫而受傷。
林念穎說明，橈神經麻痺的典型症狀是腕垂症，手腕無法翹起來，手指頭也無法伸直。橈神經麻痺通常可依據詳細病史詢問及身體檢查診斷，加上神經傳導及肌電圖等電氣生理檢查工具輔助，通常非外傷性的橈神經麻痺僅需接受保守治療，可短暫服用消炎止痛藥改善神經壓迫的腫脹情形，患者需耐心等待6至12週，神經才會逐漸恢復功能。
林念穎提醒，病情較嚴重者需定期回診，另加上肌力復健及穿戴手腕副木，避免關節攣縮及肌腱縮短等嚴重後遺症，相關醫療諮詢可037-862387。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。