睡醒後手臂不舉是中風？　醫：右側橈神經麻痺

醫師指出，嚴重的橈神經麻痺需配合復健，避免關節攣縮及肌腱縮短等嚴重後遺症。（李綜合醫療體系提供）

「橈神經麻痺」典型症狀是腕垂症，手腕無法翹起手指頭無法伸直。（李綜合醫療體系提供）

一覺睡醒後發現手腳麻痺，是中風前兆嗎？苗栗縣苑裡李綜合醫院接獲39歲男性病患慌張到診間求診，「醫生，我右手突然間舉不起來，是不是中風？」神經內科林念穎醫師檢查後，患者只有手部下垂及手指頭無法伸張開症狀，臉部沒有歪斜也沒有頭痛或頭暈，診斷為右側橈神經麻痺，服用消炎止痛藥可改善神經壓迫的腫脹情形。

神經內科醫師林念穎表示，橈神經麻痺經常發生在喝醉酒或吃安眠藥深睡後，一覺醒來發現一隻手垂下來，手指頭及手腕無法抬起，通常是因為維持同個姿勢太久沒移動，使橈神經受到壓迫。

橈神經麻痺又被稱為週末夜麻痺或蜜月麻痺，因國外青少年時常在週末夜狂歡後發生稱之，另外新婚夫妻渡蜜月擁抱入睡，妻子將頭枕靠在丈夫手臂上休息，容易造成丈夫手臂的橈神經受到壓迫而受傷。

林念穎說明，橈神經麻痺的典型症狀是腕垂症，手腕無法翹起來，手指頭也無法伸直。橈神經麻痺通常可依據詳細病史詢問及身體檢查診斷，加上神經傳導及肌電圖等電氣生理檢查工具輔助，通常非外傷性的橈神經麻痺僅需接受保守治療，可短暫服用消炎止痛藥改善神經壓迫的腫脹情形，患者需耐心等待6至12週，神經才會逐漸恢復功能。

林念穎提醒，病情較嚴重者需定期回診，另加上肌力復健及穿戴手腕副木，避免關節攣縮及肌腱縮短等嚴重後遺症，相關醫療諮詢可037-862387。

(中時)