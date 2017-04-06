自撞限高門 小客車插地整台「站起來」

自撞限高門。(楊漢聲翻攝)

整輛車站起來！(楊漢聲翻攝)

駕駛多處骨折。(楊漢聲翻攝)

花蓮一名28歲張姓女子6日清晨，駕駛白色小客車從台9線南下往瑞穗方向，行經光復鄉台九線259.5K附近時，不知為何整輛車衝出車道，撞到大豐二號平交道限高門北側門柱，小客車車頭插地整輛「站起來」，駕駛則肋骨及雙腳骨折，已轉送鳳林榮民醫院治療，至於詳細事發原因仍待警方深入調查。

「這也太誇張了！怎會撞成這樣？」清晨台9線光復、瑞穗交界的259.5K路段發生重大車禍，事發現場看到一輛白色轎車在台鐵「大富村（二）平交道」前，「車頭插入地上，整車直立」獲報趕到的警消看見這種情形也嚇一跳，女子受困車內不斷哀號，在眾多熱心村民、義消協助下，出動吊車協助，才將車子放平。

張姓駕駛身上多處骨折，將車子放平後，救難人員一邊固定傷口、一邊設法把她從擠壓變形的車內救出，由救護車將受傷女子送台北榮總鳳林分院急救，因傷勢嚴重，不只雙腿骨折、肋骨也有部分骨折，因此轉送花蓮門諾醫院救治。

據警方調查，張姓駕駛並沒有酒駕，意識也清楚，但因附近無監視器，因此將待女子傷勢穩定後，才能了解事故原因。鳳林分局四組組長林宏德表示，台九線244公里至265公里目前道路拓寬中，行經該路段時，須注意車前狀況及車速不可過快，民眾依限速行駛，遵守交通規則，可以減少交通事故發生。

(中時)