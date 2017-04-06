環保聚紡共協力 永續農博綠生活
桃園市政府與聚紡公司共同舉辦「環保聚紡共協力永續農博綠生活」活動，為22日起跑的桃園農業博覽會試營運暖身，副市長游建華表示，聚紡為桃園唯一專注於防水透濕、吸濕快乾、防風、防潑水等機能性紡織科技的優質廠商，不僅為Nike、Adidas等國際知名運動品牌供應商，近年來更自創ＧFun自有品牌，朝向環保、友善地球的生產製程做研發。
游建華與聚紡公司董事長蔡秋雄一同展示「農博專屬志工背心」，以及聚紡公司獨家開發的環保機能衣，邀請市民朋友共同參與桃園農業博覽會，共享環保科技樂農新時代。
聚紡公司贊助活動所有志工人員的背心，以及工作人員帽子，讓桃園本土紡織產業的機能環保及時尚元素，與農業博覽會的農業、科技、環保理念交融結合，讓永續農業發展的核心價值得以在桃園深根茁壯。
(中時)
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