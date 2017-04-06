兩袋合一 北市最快明年元旦上路

北市環保局宣布，最快明年起到超商、超市和量販店購物，購物袋都將是兩袋合一。（張立勳攝）

台北市環保局今宣布，最快明年元旦起實施超商、超市和量販店兩袋合一，消費者只要付費一次買「兩用袋」，不僅可購物裝物品，也可拿來裝垃圾，減少一個塑膠袋使用量，省錢又環保。

環保局長劉銘龍指出，北市2013年開始推動環保二次袋，但遇到瓶頸，業者一方面賣自己的袋子也賣二次袋，二次袋推動上進展有限，配合環保暑3月31日預公告草案，北市提出「兩袋合一」政策。

他說，上月找業者討論，業者反映的問題包括，環保兩用袋數量、大小是否符合消費者使用需求，環保局則將找專業設計公司外觀，但對業者來說有2種選擇，可代售公版購物用兩用袋，或按尺寸自製並向環保局購買防偽標籤發行兩用袋。

劉銘龍強調，還是希望大家自備環保袋購物，仿照禁用一次性餐具，也會與業者合作推出押金制購物袋，細節仍在洽談中。

(中時)