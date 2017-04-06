MLB》掉分無所謂！溫萊特為護捕手離譜大暴投
紅雀昨役不敵小熊，先發投手溫萊特(Adam Wainwright)一次超離譜暴投，不僅讓現場球迷驚呆，更被狠批為「史上最離譜的暴投之一」，然而整場比賽足足投了53顆好球的他，顯然控球並沒問題，那到底為何突然失控？美媒6日報導，溫萊特坦言一切都是為保護莫里納(Yadier Molina)。
溫萊特昨投到4局遇亂流，1出局後挨3支安打丟掉2分，且一二壘還有跑者；接著他面對投手艾瑞耶塔(Jake Arrieta)，迅速取得2好球領先，沒想到下一球竟把球直接砸向他與莫里納中間的草皮上，球一路彈到一壘側邊，也讓跑者推進到二三壘。大聯盟投手竟投出這宛如開球般的大暴投，引起各方議論。
「我看到他(莫里納)移到外側，這跟我想像的不太一樣」溫萊特解釋，當時他準備投出速球，卻突然發現莫里納似乎等著接曲球，為了不害他受傷，即便可能失分，他也決定要這麼做，「我不想因為這球擊中他的鎖骨甚至任何部位，害得他退場。」
確保莫里納安全後，溫萊特恢復穩定，連K兩名打者解危。儘管暴投被狠批，但他更重視隊友沒受傷的結果，「我知道已經2好球領先，但儘管他(莫里納)是個好打者，我仍感覺會傷到他，所以投了暴投。比起1個出局數，莫里納的健康更重要，所以無論1個暴投，甚至是2好1壞時投2個暴投，都無所謂。」
(中時電子報)
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