台中、名古屋締結姊妹機場 定期包機每周3班

我要評比

台中國際機場與名古屋中部國際機場締結為姊妹機場，市長林佳龍（左四）、立院副院長蔡其昌（左三）、立委顏寬恒（左二）等人敲破大酒槽同慶。（陳淑娥攝）

台中國際機場主任張瑞澍（右）與名古屋國際機場株式會社長友添雅直（左），完成姊妹機場締結儀式。（陳淑娥攝）

台中國際機場與名古屋中部國際機場締結為姊妹機場，市長林佳龍（右三）、立院副院長蔡其昌（左三）、立委顏寬恒（左一）等共同見證。（陳淑娥攝）

今年甫升格的台中國際機場，6日與名古屋中部國際機場締結為姊妹機場，成為名古屋在亞洲的第一個姊妹機場，兩城市包機直飛也從「不定期」提升為「每周定期3班」，未來盼能成為定期航班，促進台日交流、強化雙向送客。

今日在台中市長林佳龍、交通部次長范植谷見證下，由台中國際機場主任張瑞澍與名古屋國際機場株式會社長友添雅直完成締結儀式，立院副院長蔡其昌、立委顏寬恒、市議員王立任、楊典忠、尤碧鈴、劉淑蘭等共襄盛舉。

林佳龍表示，中台灣有700萬人口，日本中部為2300萬人，在締結為姊妹機場後，盼增進中台灣與日本交流外，藉此契機讓台中國際機場各項設備更完備；而明年台中市將舉辦世界花博，也期待吸引百萬人次日本觀光客造訪台中。

致力於台中國際機場發展的蔡其昌指出，將督促交通部盡快展開推動下個階段機場計畫，盼在中央與地方聯手支持下，打造台中國際機場成為中部地區的重要門戶，帶動在地經濟與觀光產業。

觀光旅遊局表示，雙方締結為姊妹機場後，將互相免費進行城市等意象行銷，包括台中花博、美食及食品展等，讓中台灣7縣市與日本昇龍道12縣市更加活絡，拉動台日中部3000萬人口，帶動觀光人口數。觀旅局指出，台中、名古屋包機直飛，4、5月從「不定期」提升為「每周定期3班」，之後再進行評估調整。

(中時)