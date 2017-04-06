新竹縣文化局兒童繪本主題書展 邀親子共讀
推動親子共讀！新竹縣文化局圖書館即日起舉辦「兒童繪本主題書展」，展示在國際獲獎的作品達150本，其中來自關西鎮「十子登科」范家後裔范揚華、范揚夏所著的《午夜園丁》，也在展示之列，歡迎家長帶著孩童一起開心閱讀。
縣長邱鏡淳表示，優良的繪本可以充實孩童的知識發展，未來將透過3D科技與《午夜園丁》等優良繪本結合，推廣到縣內小學及幼兒園，提升對美學及文學的認知。文化局長張宜真也說，期許透過創意、新穎的計畫，從嬰幼兒開始推動親子閱讀，帶動全縣閱讀風氣。
此次的「兒童繪本主題書展」，展出國際安徒生大獎、義大利波隆那國際兒童書展、布拉迪斯國際插畫雙年展兒童評審獎、行政院新聞局推薦讀物等優良繪本，多達150本，包含《麥基先生請假的那一天》、《來自星星的我們》、《遇見維尼:全世界最有名小熊的真實故事》等，均曾獲國際獎項。
其中與新竹縣有地緣關係的則是《午夜園丁》，創作者兄弟范揚華、范揚夏的父親范光棣來自關西鎮著名「十子登科」家族，《午夜園丁》英語版先在北美熱賣，今年由范光棣親自翻譯為中文，除了內容有意思，繪本中的圖畫藝術感十足。
新竹縣文化局「兒童繪本主題書展」即日起至4月30日在文化局圖書館展出，詳細活動可洽文化局官網，或電洽03-5510201分機505。
(中時)
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