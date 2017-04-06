田中分局車隊宣導交通安全，用心良苦

田中警分局上午在轄區3鄉鎮展開大規模的交通安全宣導，用心良苦。（警方提供）

田中警方車隊遊行宣導交通安全。（警方提供）

「酒駕0.25移送法辦！」彰化縣警田中分局為了民眾的安全，今天上午以車隊遊行方式，在轄區田中鎮、二水鄉及社頭鄉展開交通安全宣導，除了動員分局警力，更號召義交、警察志工熱情參與，用心良苦。

田中警分局長王貴正說台灣每5小時又9分鐘就發生1件死亡車禍，全年度發生的死亡車禍中以18-29歲年輕人最多，有4成的死亡車禍是機車肇事。而2015年發生的死亡車禍中以未依規定禮讓車輛，違反交通號誌及酒後駕車為三大肇事主因。

105年度田中分局轄內發生7件死亡車禍，今年4月至今就已發生3起。王貴正表示，為保護鄉親生命財產安全，維護用路人的行車安全，防制交通事故發生，今天特別舉辦這場「警用車隊交通安全宣導」活動。

宣導車隊浩浩蕩蕩在3鎮鄉大街小巷廣播車，同時也選定田中鎮麥當勞、田中火車站、社頭鄉千葉超市、二水鄉火車站前等重要交通要點定點宣導，高聲呼籲用路人「禮讓行人」、「喝酒不開車」。

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(中時)