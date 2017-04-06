八里汙水廠排汙入海 新北環保局重罰1200萬元

八里汙水廠涉將未處理過的污水直接排入海中，新北市環保局逐一比對廠內各項操作資料，確定八里污水廠操作廠商於2月6日、3月9日施作東、西沉澱池進水渠排空清理作業，將未處理部分汙水，排入緊急排放閘門，透過海洋放流管進行海放，2次違規情形新北市環保局將依水污染防治法第14條規定採最重罰，各裁罰新台幣600萬元，合計1200萬元。

環保局強調，目前持續配合檢察官調查，以最嚴謹的方式逐步檢視比對所有事證，如另發現其他不法情事，除依法裁罰外，同時追償廠商之不法利得，倘若涉有申報不實、偽造文書等刑事責任部分，最高可處3年以上徒刑。

環保局後續亦會加強稽查頻率，另將於行政院環境保護署所主辦的跨縣市平台「淡水河系水環境優化願景會報」中提案，針對八里污水處理廠此一跨縣市的公共汙水處理系統要求直接設置水質連續自動監測與遠端連線監錄影設施，查核監督未來運作。

(中時)