鐵手跌倒摔杯子 換得大獎
台上1分鐘，台下10年功！大成商工餐飲科1周內連下兩城，摘下全國客房達人創意浴巾、調酒暨托盤大賽冠軍及季軍，浪漫造型、堂堂儀態、平穩持盤的光鮮形象，背後可是用伏地挺身、跌倒、鐵手與摔破無數玻璃杯累積出來的。
台灣首府大學與國際調酒協會上周分別舉辦第三屆全國客房達人創意浴巾、第八屆全國大同盃調酒暨托盤比賽，大成商工連戰皆捷，摘下冠、季軍及多個佳作。
廖振傑、張哲瑋以超級默契合作無間，短短3分鐘內就將床舖舖得平整無痕，而且以浴巾摺出優雅天鵝與玫瑰花，浪漫破表，連評審也陶醉，摘下創意浴巾冠軍。
餐飲科主任黃昱傑指出，別以為客房整理和端盤子很簡單，前者因得將整個床搬動，手力及夥伴合作默契很重要，後者更是得經過如模特兒的儀態訓練，還有臂力加強。該校18人參加調酒暨托盤大賽，多達13人獲獎，其中陳任祥及張沛珍季軍，其餘佳作。
老師楊聖豪表示，托盤女生比男生更累，因為得腳踩高跟鞋、身穿窄裙，水杯、高腳杯加咖啡杯共4個，裝了8分滿水，不能濺出、不能打破，手不能抖，還要適應各種不平的場地與空間，難度很高。
學生蕭彩翎說，練習很辛苦，要從伏地挺身開始練，托盤遶操場走時，還得不受同學鬧場憋住笑，否則容易失去平穩摔跤、打破杯子，常練到鐵手貼膏藥，杯子摔破到數不清。
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(中時)
關鍵字：大成商工、全國客房達人創意浴巾、大同盃調酒暨托盤比賽
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