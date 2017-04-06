中市全國首創夢想行動車 甲南國小啟航

我要評比

3D模型製作的鋼鐵人十分吸睛，市長林佳龍（中）等人紛紛合影宣告夢想行動教室啟航。（陳淑娥攝）

市長林佳龍（左二）等人歡迎夢想行動教室駛進甲南國小，行動車裝載各種3D列印設備。（陳淑娥攝）

市長林佳龍體驗VR虛擬實境，模擬乘坐高速運行的採礦車，直呼比坐雲霄飛車還刺激。（陳淑娥攝）

「台中市Maker夢想行動教室」在甲南國小啟航，3D模型製作出漂亮的小蜥蜴超吸睛。（陳淑娥攝）

「台中市Maker夢想行動教室」6日在清水區甲南國小啟航，體驗VR虛擬實境、3D列印模型製作、Zenbo機器人互動、手做工具應用等課程，小朋友欲罷不能直呼好好玩！行動車將先提供50所偏鄉國中小學線上預約，進一步巡迴各校，培養學生動手做、做中學的創客精神。

市長林佳龍今日主持啟航儀式，他表示，市府規畫以行動車方式，希望將創客教育導入中小學，提供結合機器人、3D模型、雷射切割、CNC及VR互動等設備，期待孩子動手做、做中學，透過互動與體驗讓教育更活潑。

「哇！比雲霄飛車還刺激。」林佳龍現場體驗VR虛擬實境，模擬乘坐高速運行的採礦車，開心地說，心跳加快好多，好像真的在坐雲霄飛車一樣，而且移動角度與速度比真的更刺激。

學生看到裝載各種3D列印設備的改裝行動車駛進校園，感到新奇看得目瞪口呆，並一一體驗3D模型製作出鋼鐵人、手做工具應用、VR體驗、Zenbo機器人互動體驗及全國首創的3D染色主題課程等，全校師生大開眼界。

教育局指出，Maker夢想行動教室推動創客教育，以呼應工業4.0人才培育，行動教室先巡迴50所偏鄉學校，採線上預約方式，再進一步巡迴至各國中小，並將成立粉絲專頁，讓大家能隨時掌握夢想行動車資訊。

(中時)