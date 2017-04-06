聯結車爆胎撞車門 「 大7」車主輕傷還能自行下車！

我要評比

車禍現場。（翻攝爆料公社）

車禍現場。（葉書宏翻攝）

車禍現場，大七車頭凹陷。（翻攝爆料公社）

聯結車爆胎撞 凹「 大7」車門。(葉書宏攝影)

42歲葉姓男子今（6日）上午11時許，駕駛聯結車行經新北市台64線往中和方向20.6公里處，左前輪突然爆胎，聯結車先撞上中央護欄後，波及到61歲呂姓男子駕駛的BMW大7，大七車頭及左車門凹陷毀損，呂男僅輕微擦傷無礙，詳細車禍原因待進一步釐清。

葉男身上遭碎玻璃割傷，呂男則輕微擦傷，送醫後無礙。大七車頭及左車門凹陷毀損，連安全氣囊都爆開。民眾將車禍照片上傳至臉書社團爆料公社，有網友直呼大七是神車，「這樣的撞擊，車主竟然還可以自行走下車！」

警方指出，車禍疑因聯結車爆胎所致，雙方無酒駕，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時)