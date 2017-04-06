浪漫客庄遊藝公館 千人擠福菜快來報名

縣長徐耀昌（左四）與地方各界一起行銷公館陶藝創作。（陳慶居攝）

縣長徐耀昌（右三）與地方各界一起行銷各種福菜食材。（陳慶居攝）

福菜是公館特色農產，今年藝文文化節將推出壯觀的千人擠福菜活動。（陳慶居攝）

苗栗公館藝術文化節將於15日、16日兩天在苗栗特色館登場，鄉公所整合地方產業特色及觀光景點，規畫千人擠福菜、親子健行、客語歌唱大賽及晚會等活動，歡迎全國各地的遊客到公館小旅行，體驗客家文化。

鄉公所今在縣府大廳召開記者會為今年活動主題「浪漫客庄、遊藝公館」宣傳，由縣長徐耀昌、立委徐志榮、公館鄉長曾美露、縣議員孫素娥、鄉代會主席劉冠霆、鄉農會總幹事韓鴻恩等人一起宣布公館藝術文化節正式啟動。

會場並陳列公館陶藝師賴復歡、謝發雄、劉秀英、林盈德等人陶藝作品，件件巧奪天工，令人讚嘆，鄉長曾美露等人並示範陶土桐花DIY，邀請全國各地的民眾到公館體驗豐厚的客家藝術文化。

縣長徐耀昌表示，公館鄉擁有「福菜之鄉」美譽，並曾締造「千人踏鹹菜」金氏世界紀錄，勤儉持家的客家婦女將芥菜醃製及曬乾，製成酸菜、福菜、梅干菜，料理出各式佳餚，成為最具傳統客家味的在地美食。

徐耀昌說，公館鄉也是陶藝故鄉，不論是陶甕、裝飾陶瓷、藝術陶都在陶藝發展上占有一席之地，為加強行銷陶藝特產，縣府已向經濟部中小企業度爭取到1000萬元補助經費，要推動茶與陶產業結合，讓陶藝產業風華再現。

曾美露指出，公館藝術文化節15日活動將由千人擠福菜率先登場，並安排有社區才藝表演；15、16日兩天均規畫有農夫市集及陶藝DIY活動，民眾只要捐2張當月的發票，即可兌換陶土DIY材料1份，募得的發票將捐給華山基金會做公益。

16日的客語歌唱大賽，報名參賽者可獲得100元農特產品抵用券，成績最優前5名將頒給獎金鼓勵，冠軍得主獎金1萬元；當天還規畫有親子健行活動，途經行修寺、林家古厝、郭家莊豆腐乳廠，全程5.5公里，走完全程的民眾可獲得紀念品1份。

16日晚間6點半登場的星光大道晚會，邀請實力派客家歌手羅茵茵、劉榮昌、徐紫淇及客家藝文團體輪番演出，公所也準備家電大獎摸彩助興，歡迎全國各地的鄉親前來欣賞，感受熱情的客庄之夜。

千人擠福菜7日上午10時起受理網路報名，親子健行、客語歌唱大賽仍持續受理報名中，更多活動訊息可至鄉公所全球資訊網查詢。

(中時)