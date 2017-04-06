《印象‧左岸–奧塞美術館30週年大展》再次澄清並呼籲網傳電子邀請函非開幕晚會入場憑證
近日多有民眾透過通訊軟體、網路社群間轉傳《印象‧左岸–奧塞美術館30週年大展》106年4月7日開幕晚會電子邀請函，主辦單位時藝多媒體傳播股份有限公司再次澄清電子邀請函非開幕晚會入場憑證，呼籲民眾勿持之前往，以免耽誤民眾寶貴時間。
本展4月7日開幕晚會現場需核對貴賓名單與實體邀請函後方可入場，僅持電子邀請函者將無法入場。時藝多媒體長久以來對於展覽品質嚴格要求、層層把關，盼藉由本次《印象‧左岸-奧塞美術館30週年大展》展出之西洋藝術經典畫作，豐富國人視野，拉近藝術與生活的距離。本展展期為4月8日至7月24日，每日開放時間為9:00至17:00(最後進場時間為16:30)，歡迎民眾於展期間蒞臨觀展。若有任何問題，請洽時藝多媒體客服專線（02）6616-9938（週一至週五 11:00-17:30）或本展Facebook粉絲專頁「奧塞美術館30週年大展-印象‧左岸」詢問。
(中時電子報)
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