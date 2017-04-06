核三廠2號機明起歲修 備轉容量減3％

台電表示，核三廠2號機預計明日至5月17日開始歲修，2號機發電量為95萬瓩，以夏季用電換算，大約也是3％左右的備轉容量率。歲修期間核電廠只剩下核三廠的1號機和核一廠的2號機保持運轉發電，不過台電會調度其他電廠的發電機組，內部預測核三廠2號機歲修期間的供電應該不會有問題。

(中時)