強盜男被羈押飛簷走壁越獄 被判10年半
何姓男子看準外勞人生地不熟，連續犯下多起持刀強盜案，去年被逮後遭收押，關在桃園看守所1個多月，就假借身體不適，闖進衛生科廁所，打破採光罩爬上屋頂，飛簷走壁想越獄，最後在近5公尺高的圍牆上被包夾，桃園地院依攜帶凶器搶奪罪判10年半，越獄部分被判3月。
有多項毒品前科37歲何姓男子，去年缺錢花用，竟鎖定外勞趁隙搶劫，至少有4名外勞受害，2周後在5月27日被逮，當晚就因犯下連續強盜案被法院裁定收押，關進桃園看守所。
才關1個多月，何男7月1日謊稱身體不適，到衛生間候診，10點53分趁站在中間的戒護員看向就診間時，起身跑進廁所，隨即以肩膀撞破採光罩，爬上屋頂後穿越到4公尺高的內牆，飛簷走壁爬上近5公尺高的外牆，最後在圓形的崗哨站圍牆上被內外、上下包夾，在所方勸說下，於11點5分乖乖就逮，結束12分鐘逃脫記。
(中時)
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