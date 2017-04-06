土雞染H5N2 嘉縣再撲殺2萬多隻
嘉義縣家畜疾病防治所3日接獲朴子市李姓養禽場主通報飼養土雞異常死亡，經採樣送驗，農委會家畜衛生試驗所確診為H5N2高病原性禽流感，今防治所已完成禽隻撲殺工作，已撲殺清運2萬4422隻土雞。
防治所表示，李姓飼主3日主動通報，表示飼養9周齡的紅羽土雞，部份雞隻出現顏面腫脹及腳脛潮紅，且陸續死亡約280隻，防制所立即派員進行移動管制並採樣送檢，一確定染上H5N2，即進行全場撲殺清場作業。
嘉縣至今已發生11場高病原性禽流感案例場，分布在朴子、東石、六腳、布袋、民雄及中埔。防治所表示，最近氣候溫差變化大，屬禽流感好發期，禽場務必自主落實防疫措施，提升生物安全工作，做好禽舍防鳥設施，避免家禽與候、野鳥接觸，業者彼此也應避免接洽，強化門禁管制，人員進出應要求更換場內工作服、鞋或穿著拋棄式全套防護衣、鞋，飼料車和化製車等各式車輛應經過嚴密消毒，避免攜帶病原進入禽場。
(中時)
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