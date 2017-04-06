一次性翻修 大甲東明路預計2周後路平

幸福里東明路年久失修，路面崎嶇不平且人孔蓋密集，議員吳敏濟（左二）前往會勘翻修工程進度。（陳淑娥攝）

幸福里東明路年久失修，路面崎嶇不平且人孔蓋密集，議員吳敏濟（左一）前往會勘翻修工程進度。（陳淑娥攝）

大甲區幸福里主要道路東明路年久失修，路面嚴重龜裂不堪使用，人孔蓋密集造成路面高低不平，開車經過彈跳一百多次，就像騎馬一樣，議員吳敏濟爭取366萬元，進行1.7公里路的一次性翻修，預計2周後完工，將還給小學生及市民一條安全好行的道路。

吳敏濟6日邀集區長劉來旺及幸福里長翁木榮會勘工程進度，吳敏濟表示，東明國小、日南紡織及多家工廠位於東明路上，每天車流不小，還有密集的人孔蓋、消防栓及制水閥，造成6米寬的道路高高低低，幾十年來不曾進行一次性翻修，居民飽受路面崎嶇不平之苦，他向區公所爭取366萬元，進行1.7公里路的一次性翻修。

劉來旺表示，已要求台電及電信單位，既有85個孔蓋先行下地37個，剩下48個孔蓋再做高度調整，自來水公司11個消防栓及制水閥，也將配合翻修工程做現地調整。

吳敏濟指出，東明路未曾一次性翻修過，有些路段路基已損壞，要求施工單位詳細檢測，並針對路基不良路段全面修護，讓刨除再加封路面能長久使用，待2周路平完成後，將有一條舒適的道路，小學生騎自行車上下學、民眾騎車上下班將更安全。

(中時)