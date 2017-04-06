湊熱鬧 杜特蒂派兵佔南海島礁
就在美國總統川普與中國國家主席習近平即將在佛州舉行峰會，商討北韓與南海等議題之際，菲律賓總統杜特蒂6日說，他已派武裝部隊部署「菲屬」無人島礁。此外，他打算6月登上與兩岸及越南存有主權爭議的中業島，並升起菲律賓國旗。
據路透與法新社報導，杜特蒂說，他將增蓋兵營，以加強中業島的防禦工事，而此舉料將引起中國等聲索國抗議。
「似乎人人都在搶佔那兒的島礁，」他說，「所以我們最好住在那些還沒人住的島礁上。」杜特蒂說，菲律賓已佔有南沙群島「9到10」個島礁，將在上面蓋兵營，並升起菲律賓國旗。
據法新社報導，當一名中國駐馬尼拉大使館官員被問及杜特蒂的相關談話時，顯得十分訝異。而中菲預定將在5月於大陸舉行會談，以處理有關南海的爭議。
至今川普政府對中國在南海擴張採強硬立場，堅稱將捍衛國際利益。而川普稍後即將與習近平會面，討論可能包括南海的連串議題。
中國聲稱擁有幾乎涵蓋整個南海海域的主權，而台灣、馬來西亞、菲律賓，越南與汶萊也都是聲索國。而每年通過南海的海運貨品，價值高達約5兆美元。
(中時電子報)
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