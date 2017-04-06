台北世大運》女桌鄭怡靜重新出發盼能留獎牌

台灣女桌好手鄭怡靜重新出發，盼能在台北世大運為台灣留下獎牌。(台北世大運提供)

2017台北世大運預定在8月登場，台灣桌球女單好手鄭怡靜，現年僅25歲就已在國際桌壇打響名號，14歲時成為史上最年輕的桌球國手，談起第一次接觸到桌球，鄭怡靜笑說「小時候只是撿球的」，出生在運動世家，父親為排球選手、母親為田徑選手，小時候陪著姐姐一起練習桌球並幫忙撿球，那時候開始接觸桌球運動。

鄭怡靜形容，每個運動選手最大的舞台就是奧運會，她的奧運路卻不是相當順遂，第1次（2008北京奧運）年紀太小，第2次（2012倫敦奧運）於參賽門票爭奪戰中因傷落敗，使她受到相當大的打擊，氣到摔壞所有球拍更考慮放棄桌球。

面對如此低潮，怡靜說自己聽音樂、看電影，釣蝦改變心境，她打趣的說，釣蝦要一直盯著浮標，一來訓練自己的耐心、二則培養自己的集中力，沉澱將近1年後，她告訴自己「從最基本扎根，重新來過」。

2016年里約奧運，鄭怡靜捲土重來，搶下生涯首次征戰奧運的門票，過去兩次與奧運擦身，加上累積的運動傷害，讓她意識「錯過一次，等待時間比想像中來得漫長，又或許就沒有下一次了」，首次參加奧運，鄭怡靜沒有設下終點線，就是全力以赴做到最好，並獲得8強的佳績。

聊到過去3次世大運參賽經驗，鄭怡靜說，世大運賽程較為緊湊，每天比賽場次很多，賽程可能從白天一路打到晚上，因此會多準備一些營養品，在比賽空檔補充營養、保持最佳戰力。

世大運有「小奧運」之稱，被問到兩者有什麼特別之處，鄭怡靜回應，世大運、奧運最特別的地方，就是世界各國的選手通通都住在選手村，賽會短短十多天，能認識不同項目的運動員、交流不同國家的文化，賽會尾聲不同的是，世大運各國選手會熱情交換彼此的賽服做為交流紀念，奧運相較嚴肅，因為這樣了解到，每位選手之所以想站上奧運舞臺，就是要證明自己！

鄭怡靜強調，這一次世大運在家舉辦，有國人的支持與加油，讓她比在國外比賽感覺更有力量，雖然目前仍有傷勢，不過大致上沒有大礙，透過以賽代訓的方式，達到控制傷勢又能維持訓練，這次的比賽家人都會到現場，希望屆時自己能把最好的表現發揮出來，把榮譽留在台灣！也希望大家進場為我們加油！

(中時電子報)