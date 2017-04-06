暢談古今中外軼事 桃市圖4月邀您顛覆歷史想像

桃園市立圖書館4月起與知名網路社群《故事：寫給所有人的歷史》編輯團隊撰稿作家合作，舉辦「書寫歷史-你所不知道的那些人那些事」系列講座活動，邀請到6位網路知名的古今中外歷史專家，暢談歷史裡所不為人知的小故事。

首場8日在蘆竹分館將由謝金魚打頭陣，講述｢牡丹亭之後：三個才女與她的男人｣，適逢白先勇重新翻拍青春版牡丹亭，來聽聽清代怎麼會有3位才女因《牡丹亭》交織串聯起她們的青春夢？9日在八德大湳分館則有徐欣宇帶來的｢鬼怪與他們的產地：古代的鬼怪記錄在哪裡？｣，帶你認識想像不到的中國鬼怪神話，絕對恐怖又迷人。

本系列講座歡迎民眾上本館網站報名，每場次並提供公務人員及教師研習時數3小時，活動相關報名方式與詳細訊息請洽桃園市立圖書館官方網站或洽詢專線03-2868868分機2037知識服務組。

(中時)