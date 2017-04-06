攬才專法不會排擠藍領 政院：薪資需限制47971元

國內人才流失嚴重，在台積電董事長張忠謀等重量級企業呼籲下，為延攬外國人才到台灣，行政院長林全今天（6日）中午和民進黨團立委就「外國專業人才延攬及僱用法」草案交換意見。為鼓勵外國名校畢業學生來台灣實習方面，草案指出，外籍學生或畢業不超過2年者，經中央主管機關許可，可以來台灣從事長期停留實習活動，但薪水需有47,971元的限制，以免排擠國內藍領機會。

今天會中確定延攬外國專業人才的大方向，將在「不改變外國專業人才來台灣工作資格審查標準的原則」下，放寬外國人在台灣生活的便利性。也就是規定大學畢業要有2年工作經驗，薪資門檻達47971元，才可來台工作。

政院發言人徐國勇表示，攬才專法放寬外國專業人才來台灣工作的聘僱許可和期間，並提供外國專業人才包含工作許可、居留簽證、外僑居留證和重入國許可4合1的「就業金卡」；政府也將提供「尋職停留簽證」，方便外國人才來台尋找工作。

另政院研議針對年薪200萬以上的外國專業人士，提供綜合所得稅減免優惠。就超過200萬元部分，給予綜所稅減半課徵3年。草案也鼓勵學校延攬外國教師來台灣從事教職；若為藝術工作者可以不經僱主申請，可直接向勞動部申請藝術工作許可；已取得永久居留的外國專業人才，其配偶和未成年子女可申請永久居留，直系尊親屬來台規定也將放寬；草案也提到，外國專業人才其配偶及未成年子女有居留證明文件者，加保健保不須受6個月等待期限制。

鼓勵外國名校畢業學生來台灣實習方面，草案指出，外籍學生或畢業不超過2年者，經中央主管機關許可，可以來台灣從事長期停留實習活動，但薪水需有47,971元的限制，以免排擠國內藍領機會。

徐國勇強調，延攬外國專業人才草案主要針對外國專業人士，港澳居民可比照適用，但大陸人士不適用。會議中由於綠委對租稅優惠期間、200萬門檻是否太低，實習的名校如何界定，外國專業人才專業如何認定，是否採學歷認定，例如網球好手阿格西的教練只有高中畢業算不算，有些米其林三星廚師學歷也不高能否符合，實習期限2年是否太長等，仍有很多不同看法，因此今天的便當會僅就大方向加以討論，確切草案內容尚未定案。

(工商)