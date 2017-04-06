《時來運轉》運彩報報 之 西區頂尖對決-快艇鬥馬刺
NBA四月中即將進入季後賽，各隊僅剩五場不到的例行賽賽事，如今種子排名已有大致雛型，若無意外馬刺將以西區第二種子之姿進入季後賽，第一輪對手非灰熊即雷霆。週日馬刺與快艇的對決將十分精彩，馬刺會利用本役提早熟悉季後賽強硬的禁區碰撞，而另外一邊快艇也會卯盡全力爭取西區排名第四的機會，如此首輪與爵士之爭將可獲得季後賽的主場優勢。
快艇與馬刺禮拜天早上08:30將進行本季的第四次交手，前三次對戰快艇兩勝一敗，是本季目前聯盟唯一一支與馬刺交手勝多輸少的球隊！快艇先發由聯盟第一控衛美稱的Chris Paul領軍，內有Griffin與Jordan兩大悍將、外有頂級射手JJ.Radic，陣容豪華羨煞旁隊，惟板凳深度是快艇比較需要加強的地方，替補群給予球隊穩定的火力支援對於季後賽這等艱辛的系列戰來說，顯得更為重要。
回顧兩隊三次交手，馬刺的投籃命中率總是表現不佳，只要面對快艇，馬刺命中率就從季平均接近五成降至四成一，可見快艇雙雄在籃下的震懾能力。此役馬刺要取得對戰優勢，估計不會執著於禁區取分，將嘗試製造空檔並以大量的三分投射為主，三分出手會增加進攻的節奏與攻守轉換的回合，因此本役首推大分，勝負方面馬刺背靠背出賽體能上較為弱勢，三分命中率容易受到體力上的影響，參考周四馬刺背靠背對戰湖人也是以七分意外輸球，不讓分玩法也值得球迷參考。
(中時電子報)
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