賽德克孩子上山尋根 天池山莊已無床位

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配合賽德克正名日，為提供孩子上山尋根之旅，4／23天池山莊88個床位全數提供使用，不再開放登記。（楊樹煌攝）

南投林區管理處為配合23日賽德克族正名日，春陽、廬山、平靜國小畢業登山尋根之旅，經該處與南投縣能高越嶺道生態旅遊推動發展協會協商後決定，活動當日，天池山莊床位將全數提供活動使用，籲請登山民眾注意，當天，天池山莊已無床位。

南投林管處長李炎壽表示，能高越嶺道從獵徑開始到建成步道後的各階段演進史，牽繫著賽德克族的部族生活，今年的4月23日為賽德克族正名日，林管處將以生態旅遊、寓教於樂方式，鼓勵家長重新帶領孩子上山，以傳承狩獵文化與山林智慧，共學山林保育新思維。

林管處並指出，這項兼具傳統與現代精神的行動，是為賽德克族的文化傳承紮根；因而特別提醒所有登山同好，當日天池山莊88個床位全數提供活動使用，不再開放登記。相關訊息請上天池山莊訂房網站查詢。

(中時)