尋找銀髮才藝達人 長青中心招募傳承大使

我要評比

您會變魔術嗎？您具有扯鈴、草編、摺紙等十八般武藝嗎？有才藝的銀髮族千萬別讓自己的才能埋沒了，趕快到高雄市社會局長青中心參加106年度「傳承大使」甄選，讓您的特殊才藝傳承延續，意者請洽長青中心服務課（07）7710055轉3335陳小姐。

長青中心自1997年起招募了一群傳承大使，希望長輩能在退休後還能回饋社會，將才能智慧延續到下一代。

傳承大使依專長分為藝文、語言、音樂、保健暨運動、手工藝暨民俗技藝、其他綜合等6大類，無論是剪紙、結藝、氣球造型、捏麵人等，都是長輩們的拿手絕活。

傳承大使們經常受邀在長青中心、學校、社區等團體進行薪傳教學，藉由教學相長的機會，把經驗技術傳授給年輕一代，受到各界的肯定與好評。

為了讓更多有才藝的銀髮族加入薪傳服務列車，長青中心自即日起至4月17日招募傳承大使，歡迎年滿55歲以上，具有各項才藝，願意到各社區或學校從事免費義務教學或展演者，均可報名。

(中時)