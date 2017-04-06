《時來運轉》運彩報報 之 英超年度保級大戲

桑德蘭幾乎確定降級。(美聯社資料照)

時序來到4月，英超的年度保級大戲正式進入短兵相接、刀刀見骨的肉搏階段，目前至少有6支球隊捲入降級危機。降級意味著至少1億英鎊以上的收入銳減，因此危機倒數的最後7、8輪比賽，絲毫不能鬆懈。

英超名額如此高「貴」，主要是來自英超聯盟比較公平的電視轉播權利金分配，其中50%由各隊均分，剩下25%為排名獎金、25%依轉播場次，英超是全球（尤其是亞洲）最受歡迎的足球聯賽，轉播權利金水漲船高，各隊的分成自然是不斷的往上攀升，這還不包括球隊在英超比賽可獲得的球衣等商業贊助、以及門票收入等。

2016-17賽季到目前為止，桑德蘭和米德斯堡幾乎已是絕望的降級「鐵支」，「黑貓」桑德蘭30輪過後只取得20分墊底，落後降級區外第17名的赫爾城多達10分，近6輪戰績1和5負狀況奇差，雖然最後8輪仍有4輪要碰上保級對手西漢姆聯、米堡、赫爾城和斯旺西，假如全勝的話還有死裡逃生的機會，但淪為別隊進補的對象似乎可能性更大。米堡狀況更糟，近13輪5和8負，儘管只失37球防守算得上前段班，但進攻乏力22個進球敬陪末座。米堡最後8輪的賽程很硬，除了主場對班來和黑貓這兩場較容易搶分外，其餘5場對前段班球隊、1場作客遭遇主場極佳的伯恩茅斯，恐怕難以翻身。

斯旺西28分、赫爾城30分，但都只剩7輪比賽，目前看來兩隊之一較有可能陪黑貓、米堡降級，斯旺西有2場保級戰對西漢姆聯和黑貓，但都是作客。赫爾城近4輪3勝才逃出降級區，餘下還有對黑貓和水晶宮的保級戰，都拿下來的話保級前景不差。

水晶宮31分、西漢姆聯33分，是另外兩支在降級區邊緣徘徊的球隊，水晶宮在去年底迎來保級大師阿勒代斯接任總教練，最近打出一波4連勝稍微喘口氣，但週中作客不敵南安普敦又讓形勢變得緊張，因為最後8輪只有班來和赫爾城較好對付，不過好消息是這兩仗都有主場優勢。西漢姆聯5連敗7連不勝，是近況最差的球隊，對斯旺西、黑貓和班來的3場保級戰，將決定鐵鎚幫是否能繼續在英超征戰。

(中時電子報)