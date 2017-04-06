楊丞琳直來直往 不愛潘帥這樣穿

楊丞琳現身為日本複合丹寧品牌Right-on海外首店站台，兩顆丸子頭造型搭配吊帶褲再現俏皮風。（羅永銘攝）

楊丞琳化身造型顧問為小朋友搭配出「小大人」般的可愛風格。（羅永銘攝）

女星楊丞琳為日本複合丹寧品牌Right-on海外首店站台，兩顆丸子頭造型搭配吊帶褲再展俏皮風，近來時尚品味備受肯定的她，還在活動現場擔任起造型顧問為男女模特和小朋友搭配衣服，並透露看男生也會先看牛仔褲。

最近因開好友潘瑋柏身材玩笑險踩地雷的楊丞琳，表示私下跟潘帥溝通都是直來直往，還曾經當面質疑過他為何穿牛仔褲為何要露出一半屁股；當被問起會推薦潘帥穿什麼樣牛仔褲時，她更開玩笑地說：「如果是他要穿就要穿非常、非常寬，很期待他可以穿進skinny（牛仔褲）。」

(中時)